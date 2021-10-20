– Изъятые земли через конкурс вновь будут переданы для оборота крестьянским хозяйствам. По области не ощущается нехватка пастбищных земель, так как для этих целей имеются более 2,3 миллиона гектаров земель. Но такая проблема возникает в районах, которые расположены близко к городу - это район Байтерек и Таскалинский район. С советских времён там больше занимались земледелием, то есть посевной. Но сейчас, благодаря субсидиям со стороны государства, всё больше сельчан отдают предпочтение животноводству. В закон "О пастбищах" были внесены изменения и теперь для нужд государства, а так же для передачи земель под пастбища разрешается изымать земли у крестьянских хозяйств. Взамен им будет выдан другой участок либо возмещён ущерб за счёт государства, - говорит Мурат Умралеев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 20 октября состоялось заседание общественного совета по противодействию коррупции при ЗКОФ партии Nur Otan. По словам председателя совета Бауыржана Атауова, от 80 фермеров района Байтерек поступила жалоба на нехватку пастбищных земель и мест для водопоя. Люди жалуются, что им негде пасти скот. В районном отделе земельных отношений подтвердили, что действительно чувствуется дефицит земель для пастбищ, это объяснили тем, что большинство земель предназначены для земледелия. В районе Байтерек не хватает около 21 тысячи гектар пастбищных земель. Руководитель управления земельных отношений Мурат Умралеев говорит, что по области насчитываются около 370 тысяч гектаров неиспользуемых земель и сейчас проводится работа по их возврату в государственную собственность либо по целевому использованию.Стоит отметить, что за последние три года изъято более 1,1 миллиона неиспользуемых земель, 172 тысячи гектаров из которых возращены государству. 608 гектаров земель начали использовать по целевому назначению. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.