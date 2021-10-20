Водитель дрифтовал в три часа ночи, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Атырау мужчина дрифтовал на ВАЗе у акимата Скриншот с видео По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 18 октября около 3:00 сотрудники центра оперативного управления управления заметили ВАЗ- 2114, который дрифтовал близ здания городской администрации.
- На место были направлены сотрудники патрульной полиции. В отношении 23-летнего водителя авто были составлены административные протоколы по части 2 статьи 230 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан Об обязательном страховании", части 1 статьи 595 КоАП РК "Нарушение правил маневрирования" и части 1 статьи 630 КоАП РК "Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений" и  наложен штраф в размере 49 589 тенге, - сообщили в пресс-службе ведомства.
