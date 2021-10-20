Казахстанским родителям напомнили, что сериал предназначен для просмотра лицами старше 18 лет, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: Netflix

В ходе брифинга в СЦК первого вице-министра образования и науки Казахстана Шолпан Каринову спросили о влиянии на детскую психику сериала «Игра в кальмара».

- Фильм не казахстанского производства. Имеет определённые ограничения - предназначен для просмотра для людей старше 18 лет. В первую очередь родители должны обращать внимание на этот факт. Как родители, так и школа в рамках воспитательных мероприятий должны прививать навыки отличать полезную информацию от отрицательной, - считает Каринова.

Спикер добавила, что уже в этом учебном году в школах страны внедрят курс на развитие критического мышления, который поможет правильно выбирать информацию.

Южно-корейский сериал «Игра в кальмара» вышел 17 сентября на Netflix. Уже 12 октября он стал самым популярным сериалом в истории стримингового сервиса. Он повествует о группе людей, погрязших в долгах, которые участвуют в тайном турнире на выживание с финальным призом в размере 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов).

