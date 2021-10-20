Трагедия произошла сегодня, 20 октября, в микрорайоне Нурсая, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области сообщили, что вызов в «103» поступил в 15:05. Девочка 2016 года рождения выпала из окна квартиры на шестом этаже.

- Была госпитализирована каретой скорой помощи в отделение реанимации детской областной больницы. К сожалению, ребёнок скончался, - сообщили в ведомстве.

