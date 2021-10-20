Мужчина напал на проводника в поезде сообщением Актобе - Атырау, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay

В полицию обратился 51-летний проводник поезда. Мужчина рассказал, что на станции Мукур к нему подошёл незнакомый мужчина и начал грубить. После словесного конфликта молодой человек нанёс проводнику телесные повреждения.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 24-летний житель Атырауской области. Начало досудебное расследование по статье «Хулиганство», - рассказали в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Нарушение статьи предусматривает наказание от штрафа (до 5 млн тенге) до двух лет лишения свободы.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.