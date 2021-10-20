- Авакадо. В большинстве случаев его советуют употреблять мужчинам, так он очень питательный и содержит в себе полезные вещества и витамины, такие как витамин А, калий, белок. Именно они влияют на выработку тестостерона в организме и усилению удовольствия.
- Миндаль. Не зря в Индии угощение орехом приравнивается, как знак внимания или признание в любви. Еще в традиционной медицине его используют для повышения мозговой деятельности и влечения. Также миндаль как и все орехи содержит витамин Е и В2, обогащен кальцием и содержит белок.
- Тыквенные семечки. В них содержится фолиевая кислота и цинк, а они уже напрямую влияют на работы половых гормонов. Кроме того, при употреблении семян значительно улучшается состояние волос и кожи.
- Сельдерей. Эту зелень любят не многие, однако она очень хорошо влияет на потенцию, благодаря таким витаминам, как магний, калий, витамин Е. А содержащийся в ней арганин пробуждает и повышает чувствительность. Его рекомендуют употреблять как можно чаще.
- Чеснок. Очень даже не обычно, что такой продукт с острым специфическим запахом может повлиять на половые отношения. Казалось съедания чесночной головки не до поцелуев, но согласно Талмуду (еврейским правилам) супруги должны съедать по зубчику чеснока в день исполнения супружеского долга. Это объясняется тем, что продукт способен контролировать кровоток в тазовой области.
- Устрицы и креветки. В них содержится огромное количество цинка. Еще древние римляне употребляли морские продукты для борьбы с импотенцией и для увеличения полового влечения.
- Шоколад. Этот продукт называли «любовным» наркотиком. Говорят, что именно шоколад способствует выработке «гормона счастья», иными словами серотонина. Также шоколад считают символом романтики. Помимо повышения полового влечения, он повышают умственные способности.
- Мед. Этот натуральный продукт считают одним из сильнейших афродизиаков. Его лучше всего сочетать с фруктами и орехами. Раньше молодожены в течение всего медового месяца (30 дней) должны были пить мед, чтобы на свет появились здоровые и крепкие дети. Мед усиливает сексуальную энергию, главное правило, чтобы он был исключительно натуральным.
