В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит +5..+7, ночью похолодает до 0..+2. Ветер северо-западный до 18 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём ожидается +8..+10 градусов, ночью +1..+3 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Актобе - облачность. Днём воздух прогреется до +3..+5 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность, ночью - дождь. Днём столбики термометра покажут +10..+12 градусов, ночью опустятся до +5..+7 градусов. Ветер северо-западный до 18 метров в секунду.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Погоду большей части страны будет определять ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются осадки и усиление ветра.