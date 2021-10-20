Это делается для того, чтобы крона правильно сформировалась и для того, чтобы устранить больные и поврежденные ветки. Правильная обрезка гарантирует улучшение состояния растений, а так же предотвращает повреждение деревьев. Ведь на них будет меньше накапливаться снег, а значит это уменьшит нагрузку на ветки. А еще после обрезки плодовые деревья дадут качественный урожай, будут раньше плодоносить. Многие считают, что обрезку деревьев нужно делать только весной, но это не так.. Деревья успевают восстановиться после обрезки до холодов, а весной начинают активно расти. Точная дата обрезки зависит от климатических особенностей вашего региона и погоды. Эту работу рекомендуется проводить после подкормки, обеззараживания и полива, а так же после того, как все листья опадут. Погода должна быть сухой и прохладной. При обрезке проводится санитарная стрижка побегов, удаляются больные, пораженные вредителями ветки, а также высохшие и сломанные части. Необходимо срезать всю корневую поросль и волчки, удалить слабые, неразвитые ветви. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.