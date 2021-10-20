- В отношении подчинённых Тохтасунов груб, высокомерен, постоянно переходит на личности в период эмоциональных всплесков, неуравновешен. Постоянно угрожает увольнением без оснований, использует нецензурную брань, оскорбляет работников. Ответственность за свои решения в работе пытается переложить на подчиненных. Расточителен, склонен к роскоши за счёт денег компании, - говорится в жалобе.Работники также сообщили, что доходы СПК упали, тогда как расходы выросли на 22%, причём большая часть расходов пришлась на последние шесть месяцев. Получить комментарий ни от самого Тохтасунова, ни от акимата области, ни от управления предпринимательства 19 октября не удалось. 20 октября Алимжан Тохтасунов организовал брифинг в здании СПК и пригласил независимых директоров корпорации, бизнесменов и журналистов.
- Мы пригласили вас по поводу коллективной жалобы в отношении меня. Огромная жалоба, в которой изложен ряд нарушений. Есть моя вина, я не отрицаю, что допустил такую жалобу. Но объективно необходимо разобраться в этой ситуации, поэтому я обращаюсь к членам совета директоров корпорации, учитывая, что мы на протяжении семи месяцев провели определённую работу. И когда меня назначали председателем правления СПК, руководством области была поставлена задача - активизация деятельности корпорации, это привлечение инвестиций и оказание содействия инвесторам, сопровождение и ускорение. Эти вопросы, к сожалению, были не на должном уровне. Была проведена аудиторская проверка по ряду вопросов, в результате которых ряд людей, поняв свою некомпетентность, написали заявления на увольнение. На сегодняшний день мы подписали меморандум на уровне акима ЗКО на привлечение 100 миллионов евро по строительству крупнейшей птицефабрики в Казахстане. Кроме того, выделен земельный участок площадью 116 гектаров на строительство трёх новых теплиц недалеко от посёлка Белес района Байтерек. Активно работаем по поиску инвесторов по рыбе. Если надо, я готов по всем проектам предоставить справки, - рассказал Алимжан Тохтасунов.Также председатель правления акцентировал внимание на замечание в жалобе, что нет прибыли. Он пояснил, что инвестиции не дают прибыли через месяц и у них есть инвестиционная фаза. Любой проект требует времени.
- Компетентная комиссия, в составе которой члены совета директоров, предложат достойные кандидатуры СПК и если указанные факты подтвердятся, я готов написать заявление. И если там будут нарушения, пусть меня привлекут согласно действующему законодательству. Но я заверяю, всё, что там написано - "аморфное заявление", которое необходимо проверить. Возможно, я действительно требовательный руководитель и не всем нравится, что их увольняют, а за нарушения и некомпетентность получают выговора. Это практикуется, выставляем сроки и даты. Мы работаем по законам акционерного общества. В жалобе написано, что я проработал два проекта, я не согласен, у нас более 13 проектов, которые имеют потенциал быть начатыми, - пояснил председатель СПК Aqjaiyq.Тохтахунов заявил, что 10 октября у него уже было подписано заявление об отпуске. Но он открыт и готов предоставить всю необходимую информацию. Ситуацию вокруг СПК прокомментировал член совета директоров корпорации, депутат областного маслихата Мурат Джакибаев. Он отметил, что входит в состав независимых директоров СПК уже пятый год и не получает за это зарплату.
- Хочу отметить, что за прошедший год деловая и экономическая активность СПК повысилась. Это связано с приходом нового председателя. Посадить дерево и на следующий день собирать плоды, такого в природе не бывает. О 13 проектах нужно сказать, вы вынашиваете эти вопросы, а общественность не знает. Сложившаяся ситуация для нас не типичная, что вами подобраны специалисты и появилось коллективное обращение. Мы не ожидали этого. Но, думаю, дыма без огня не бывает. Мы будем разбираться с этим и вникать в каждую деталь. Провести проверку и аудит по всем проектам. То, что у ваших коллег сложилось такое мнение.....для всех хорошим быть нельзя. Коллектив - основная движущая сила, и думаю, так как вы человек энергичный и ориентированный на результат, и добиваетесь цели, где-то произошла "аварийная ситуация", - сказал Мурат Джакибаев.Такого же мнения придерживается ещё один независимый директор СПК Гайса Жумалиев. Стоит отметить, встреча длилась более часа. К слову, приглашенные бизнесмены выразили благодарность Алимжану Тохтасунову за его вклад в развитие СПК. Что касается неподобающего поведения Тохтасунова, изложенного в жалобе, он пояснил, что "каждый человек в какой-то степени эмоциональный. Да, я эмоциональный человек. Часть уволенных допустили грубые нарушения, их надо было увольнять по статье. Но из-за человеческих качеств я не стал этого делать. Почему, если матерился, подчиненные не написали в прокуратуру заявление в этот же день. Эти слова...Почему вы мне не верите?".. Позже Тохтасунову была предоставлена аудиозапись, где прозвучал его разговор с подчиненными на повышенных тонах. - Где вы мат услышали? - задал Тохтасунов вопрос журналисту. Также на аудиозапись отреагировал Джакибаев, попросил уважать друг друга и закрыл этот вопрос. Отметим, что ранее имя Алимжана Тохтасунова уже мелькало в СМИ. Некогда он занимал должность акима Уйгурского района Алматинской области. В 2017 году после жалоб подчиненных он покинул этот пост.
-jzBjES-uLkМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА