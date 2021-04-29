Больше миллиона казахстанцев получили первую дозу вакцины против Covid-19

1 016 809 человек получили первый компонент вакцины против коронавируса в Казахстане, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. Второй компонент получили 205 188 человек. На сегодняшний день вакцинация населения в основном проводится препаратом "Спутник V". C 26 апреля казахстанцам стала доступна вакцина казахстанского производства – QazVac. Первую партию в объёме 50 тысяч доз произвели на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. 1 млн доз китайской вакцины Hayat-Vax закупила компания "СК-Фармация" на средства фонда национального благосостояния "Самрук-Казына". В первую очередь они будут доступны контингенту холдинга "Самрук-Казына". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.