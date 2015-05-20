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Социум

Больше всего правонарушений в ЗКО совершают работники земельного и сельского хозяйства

С начала нынешнего года к дисциплинарной ответственности привлечены 45 государственных служащих ЗКО, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам заведующего секретариатом дисциплинарного совета по ЗКО Мирболата НУРТАЗИНА, с начала нынешнего года к дисциплинарной ответственности привлечено 45 госслужащих, из них больше всего дел, а именно 17 - сотрудники в сфере земельного и сельского хозяйства, еще 8 дел - сотрудники сферы налогооблажения, по 6 работников акиматов различного уровня и сферы строительства и ЖКХ. - Были рассмотрены 3 дела сотрудников сферы образования, по два дела - охр
Анэль Кайнеденова
Больше всего правонарушений в ЗКО совершают работники земельного и сельского хозяйства
С начала нынешнего года к дисциплинарной ответственности привлечены 45 государственных служащих ЗКО, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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 По словам заведующего секретариатом дисциплинарного совета по ЗКО Мирболата НУРТАЗИНА, с начала нынешнего года к дисциплинарной ответственности привлечено 45 госслужащих, из них больше всего дел, а именно 17 - сотрудники в сфере земельного и сельского хозяйства, еще 8 дел - сотрудники сферы налогооблажения, по 6 работников акиматов различного уровня и сферы строительства и ЖКХ. - Были рассмотрены 3 дела сотрудников сферы образования, по два дела - охраны окружающей среды и здравоохранения и 1 дело сотрудника социальной сферы, - рассказал Мирболат НУРТАЗИН. По его словам, на добрую половину госслужащих, дела которых рассматривал диссовет, было рекомендовано наложить соответствующие дисциплинарные взыскания, а именно 16 человек были предупреждены о неполном служебном соответствии, 5 - наложены различные взыскания в виде замечания, выговора и строгого выговора, еще троих было рекомендовано уволить.
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