Больше всего правонарушений в ЗКО совершают работники земельного и сельского хозяйства

С начала нынешнего года к дисциплинарной ответственности привлечены 45 государственных служащих ЗКО, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам заведующего секретариатом дисциплинарного совета по ЗКО Мирболата НУРТАЗИНА, с начала нынешнего года к дисциплинарной ответственности привлечено 45 госслужащих, из них больше всего дел, а именно 17 - сотрудники в сфере земельного и сельского хозяйства, еще 8 дел - сотрудники сферы налогооблажения, по 6 работников акиматов различного уровня и сферы строительства и ЖКХ. - Были рассмотрены 3 дела сотрудников сферы образования, по два дела - охр