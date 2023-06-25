В апреле прошлого года функции присвоения статуса беженца, которые раньше были у миграционной полиции, передали министерству труда. Так, по информации областного управления координации занятости и социальных программ ЗКО, с апреля прошлого года от иностранных граждан поступило 86 ходатайств на присвоение статуса беженца.
— Ходатайства на присвоение статуса беженца поступают от граждан Украины и России. Основная причина подачи ходатайства – военные действия в Украине, — сообщил заместитель руководителя управления Исатай Мынбаев в своем ответе на запрос редакции.
Как уточнили в ведомстве, несмотря на то, что ходатайств поступило 86, многие заявители в последующем выехали в другие города Казахстана и их заявления передали в управления этих областей, а некоторые получили вид на жительство.
— Поскольку функция была передана относительно недавно, всего проведено три заседания комиссии, где в двух случаях заявителям было отказано в присвоении статуса беженца. Причиной отказа являлось отсутствие обоснованных опасений, что лицо может стать жертвой преследований по признаку расы, национальности, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям, — рассказал Исатай Мынбаев.
Как присваивается статус беженца:
- Лицо, ищущее убежище, лично или через представителя подаёт
в местные исполнительные органы по вопросам занятости населения письменное ходатайство. К нему прилагаются документы, удостоверяющие или подтверждающие личность лица, ищущего убежище.
- Комиссия в течение трёх месяцев со дня регистрации ходатайства рассматривает заявление и даёт свою рекомендацию.
- Местный исполнительный орган по вопросам занятости населения принимает решение и уведомляет о нём заявителя.
Почему заявителю могут отказать в предоставлении статуса беженца?
Причины указаны в статье 12 Закона «О беженцах»:
- Отсутствие обоснованных опасений преследования по признаку расы, национальности, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям.
- Предоставление заведомо ложных сведений о себе и об обстоятельствах прибытия на территорию Казахстана, а также предъявление фальшивых документов.
- Наличие у лица гражданства третьего государства, защитой которого оно может воспользоваться.
- Прибытие непосредственно с территории безопасной третьей страны.
- Участие или участие в деятельности террористических, экстремистских или запрещенных религиозных организаций, функционирующих в стране гражданской принадлежности либо в стране, откуда лицо прибыло.
- Совершение преступления против мира, военного преступления или преступления против человечества в определении, данном этим деяниям в международных актах, заключенных в целях принятия мер в отношении подобных преступлений.
- Совершение тяжкого преступления неполитического характера за пределами Казахстана до прибытия на ее территорию.
- Виновность в совершении деяний, противоречащих целям и принципам ООН и международных организаций, членами которых является Казахстан.
- Использование защиты или помощи органов или учреждений ООН, кроме Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.