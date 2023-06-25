Больше всего заявлений на статус беженца в ЗКО подают из-за войны в Украине

В апреле прошлого года функции присвоения статуса беженца, которые раньше были у миграционной полиции, передали министерству труда. Так, по информации областного управления координации занятости и социальных программ ЗКО, с апреля прошлого года от иностранных граждан поступило 86 ходатайств на присвоение статуса беженца.

— Ходатайства на присвоение статуса беженца поступают от граждан Украины и России. Основная причина подачи ходатайства – военные действия в Украине, — сообщил заместитель руководителя управления Исатай Мынбаев в своем ответе на запрос редакции.

Как уточнили в ведомстве, несмотря на то, что ходатайств поступило 86, многие заявители в последующем выехали в другие города Казахстана и их заявления передали в управления этих областей, а некоторые получили вид на жительство.

— Поскольку функция была передана относительно недавно, всего проведено три заседания комиссии, где в двух случаях заявителям было отказано в присвоении статуса беженца. Причиной отказа являлось отсутствие обоснованных опасений, что лицо может стать жертвой преследований по признаку расы, национальности, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям, — рассказал Исатай Мынбаев.

Как присваивается статус беженца:

Лицо, ищущее убежище, лично или через представителя подаёт

в местные исполнительные органы по вопросам занятости населения письменное ходатайство. К нему прилагаются документы, удостоверяющие или подтверждающие личность лица, ищущего убежище. Комиссия в течение трёх месяцев со дня регистрации ходатайства рассматривает заявление и даёт свою рекомендацию. Местный исполнительный орган по вопросам занятости населения принимает решение и уведомляет о нём заявителя.

Почему заявителю могут отказать в предоставлении статуса беженца?

Причины указаны в статье 12 Закона «О беженцах»: