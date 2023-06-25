Жителей призывают в пожароопасный период:
- не разводить костры подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
- не бросайте горящие спички и окурки;
- не оставлять за собой мусор;
- покидая лес, убедиться, что огонь потушен полностью, без остатков тления.
В купальный период:
- купаться только в специально оборудованных местах;
- не нырять в незнакомых местах;
- не устраивать игр в воде, связанных с захватами;
- не плавать на надувных матрасах или камерах;
- не использовать неисправные плавательные средства;
- не купаться в нетрезвом виде;
- не оставлять детей без присмотра;
- купание детей до 12 лет допускаются только в сопровождении взрослых и под их наблюдением.