Жителей призывают в пожароопасный период:

  • не разводить костры подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
  • не бросайте горящие спички и окурки;
  • не оставлять за собой мусор;
  • покидая лес, убедиться, что огонь потушен полностью, без остатков тления.

В купальный период:

  • купаться только в специально оборудованных местах;
  • не нырять в незнакомых местах;
  • не устраивать игр в воде, связанных с захватами;
  • не плавать на надувных матрасах или камерах;
  • не использовать неисправные плавательные средства;
  • не купаться в нетрезвом виде;
  • не оставлять детей без присмотра;
  • купание детей до 12 лет допускаются только в сопровождении взрослых и под их наблюдением.