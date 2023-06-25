Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, на каких условиях Пригожин развернул колонны от Москвы.

По словам Пескова, Александр Лукашенко около 20 лет знаком с Евгением Пригожиным, и переговоры с ним было личным предложением президента Беларуси.



Между тем уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено и сам руководитель ЧВК «Вагнер» «уйдет в Беларусь. Бойцы ЧВК «Вагнер» вернутся в полевые лагеря, их не будут преследовать по закону «с учетом их заслуг на фронте».

Вот так за сутки закончился вооруженный мятеж в России.