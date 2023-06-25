Прошла пятая неделя основного ЕНТ.
Национальный центр тестирования опубликовал промежуточные результаты ЕНТ.
Так, с момента старта основного ЕНТ тестирование сдали около 218 тысяч раз.
Из них:
- 75% абитуриентов сдали на казахском языке, 25% – на русском, 0,1%– на английском языке;
- пороговый балл набрали около 78% абитуриентов.
- средний балл составляет 69 баллов;
- 606 раз приняли участие абитуриенты с особыми образовательными потребностями;
- максимальный балл – 137.
Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 290 абитуриентов, а за нарушение правил во время тестирования из аудиторий были удалены 229 человек, их результаты аннулированы.