Вооруженный мятеж в России: Пригожин заявил об отступлении от Москвы

Пресс-служба президента Беларуси сообщает, что переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" вел Лукашенко.

Евгений Пригожин разворачивает свои колонны в 200 км от Москвы.

"ЧВК «Вагнер» хотели расформировать. За сутки мы прошли не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", сообщает Телеграм-канал VarlamovNews. Между тем, выступила пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко, которая заявила, что Лукашенко провел переговоры с Пригожиным.