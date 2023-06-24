Пресс-служба президента Беларуси сообщает, что переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" вел Лукашенко.
Евгений Пригожин разворачивает свои колонны в 200 км от Москвы.
"ЧВК «Вагнер» хотели расформировать. За сутки мы прошли не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", сообщает Телеграм-канал VarlamovNews.
Между тем, выступила пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко, которая заявила, что Лукашенко провел переговоры с Пригожиным.
"Сегодня утром президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией „Вагнер“. Главы государств договорились о совместных действиях.
В развитие договоренностей, президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК „Вагнер“ Евгением Пригожиным.
Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании „Вагнер“ на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК „Вагнер“, заявила пресс-служба президента Беларуси.