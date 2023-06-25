А в самом мероприятии приняли участие более 50 учреждений города и области.
23 июня на арбате у драматического театра имени Островского прошла традиционная ярмарка вакансий.
Мероприятие было организованно ресурсным центром по работе с молодежью и объединением «Жастар рухы» при партии Amanat. В ярмарке приняли участие около 50 учреждений и было представлено более 300 вакансий. Самым удобным здесь было то, что соискатели вакансий могли сразу на месте получить консультацию.
Ярмарка – это самая оптимальная платформа между работодателем и соискателем. Потому что у жителя, который ищет востребованную профессию, будет возможность сразу же оставить резюме работодателю, получить консультацию и устроиться на достойную работу, - говорит председатель ЗКОФ ОО «Жастар рухы» Архат Исламгали.
А вот руководитель ресурсного центра по работе с молодежью Дулат Жусупкалиев считает, что ярмарка вакансий важна и для самих работодателей.
Организация ярмарки вакансий важна не только для молодых специалистов, но и для работодателей. У соискателей есть возможность получить сведения об интересующих их вакансиях, а работодатели могут сразу оценить их деловые качества. Когда молодые люди проявляют интерес и готовы работать, мы всегда готовы им помочь, - говорит Дулат Жусупкалиев.