Это не только возмещение части затрат при строительстве туробъектов и объектов придорожного сервиса, но и покупка автобусов и даже содержание санитарно-гигиенических установок.

Обо всем этом сообщил заместитель акима ЗКО Ержан Балтаев.

Так, по словам чиновника, наш регион располагает территорией с самыми широкими возможностями для развития туристической отрасли. За последние 5 лет наблюдается увеличение количества посетителей въездного и внутреннего туризма на 15%. По итогам 2022 года увеличилось на 32,9% и составило 101,3 тысячи человек.