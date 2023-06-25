Это не только возмещение части затрат при строительстве туробъектов и объектов придорожного сервиса, но и покупка автобусов и даже содержание санитарно-гигиенических установок.
Обо всем этом сообщил заместитель акима ЗКО Ержан Балтаев.
Так, по словам чиновника, наш регион располагает территорией с самыми широкими возможностями для развития туристической отрасли. За последние 5 лет наблюдается увеличение количества посетителей въездного и внутреннего туризма на 15%. По итогам 2022 года увеличилось на 32,9% и составило 101,3 тысячи человек.
У нас имеются уникальные объекты туризма и на сегодняшний день определены 27 туристических маршрутов. Из них наиболее популярные: экскурсия в Букеевское ханство, джип тур, самый маленький водопад, Загадочная Ичка, озеро Шалкар и другие. Для более активного развития туризма предлагаем несколько видов государственной поддержки, - говорит Ержан Балтаев.
Господдержка для развития внутреннего туризма:
Мы готовы рассмотреть эти и другие возможные варианты государственной поддержки, направленные на развитие туристической отрасли и всегда рады любым предложениям, - добавил замакима ЗКО.
- Возмещения затрат при строительстве объектов придорожного сервиса – 10%;
- Возмещения затрат при строительстве туристских объектов – 10%;
- Субсидирования на содержание санитарно-гигиенических установок – 83,3 тысяч тенге ежемесячно;
- Возмещения по приобретению туравтобусов – 25 %.
Более подробную информацию можно получить в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО, +7 7112 510751, [email protected].
