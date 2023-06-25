По инициативе министерства информации и общественного развития при поддержке Ассамблеи народа Казахстана ЗКО провели двухдневный семинар-тренинг «Современные технологии коммуникации в этнокультурной среде».

Работа этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана очень большая, и сегодня важно путем современных инструментов правильно взаимодействовать, общаться с населением и показывать свою работу. Коммуникация всегда нужна, поэтому как преподнести информацию, какими терминами пользоваться, чтобы она была более доступной для населения, как правильно представить себя в социальных сетях, чтобы на вас был спрос говорили спикеры из Актобе и Алматы.

– Сегодня требует особых усилий журналистов и работников сферы информации построение правильных коммуникаций информационного ориентирования, в частности, в подаче материалов межэтнических отношений, общественного согласия и единства. Информационное поле стало неотъемлемой частью всех сфер жизнедеятельности общества. Динамично развиваются методы и способы подачи информации. Поэтому сотрудникам АНК, КГУ «Қоғамдық келісім» и журналистам необходимо повышать свою квалификацию, получать необходимые знания в этом непростом вопросе, чтобы эффективнее и качественно подавать информацию, – заметил руководитель КГУ «Қоғамдық келiсiм» управления общественного развития акимата ЗКО Медхат Камбетов.

Лектор-тренер председатель Союза уйгурской молодежи Казахстана Рустам Кайрыев рассказал о разработке эффективных стратегий и тактик коммуникации в этнокультурной среде, специфических особенностях коммуникации и о развитии навыков лидерства и управления командой.

– Членов этнокультурных объединений Ассамблеи обучаем преподносить современные практические инструменты, креативную подачу, показываем правильный отход от чиновничьевого формата в более народный, молодежный, современный. Т.е. если подача информации идет, то она должна быть интересной потребителю, а не быть в виде отчета. Это должна быть современная, креативная подача, нести более глубокий смысл, – делится спикер.

А журналист и лектор Академии при Президенте РК Актюбинского филиала, автор курса по ораторскому искусству «Говори дорого» Салтанат Онгар провела для присутствующих мастер-класс «Современные технологии коммуникации».

– Мои лекции про этнокультуру, этнокоммуникацию. Своим слушателям я говорила об ораторском искусстве, о том, как выступать, как говорить, какую технику использовать, как быть интересным для аудитории, какие делать упражнения. Каждый присутствующий на семинаре общественник несет ценность своей культуры, своего народа, и чтобы не просто говорить, а разговаривать с обществом, воспитывать будущее поколение, необходимо говорить интересно, заинтересовать молодое поколение, умело давать свою ценность и культуру, – добавила С.Онгар.

На семинар-тренинг приехали представители всех структурных подразделений АНК из Алматы, Кызылорды, Туркестана, Шымкента, Актобе, Атырау и Уральска, также присутствовали сотрудники Управления общественного развития и журналисты местных СМИ, которые впервые встретились на таком мероприятии. Им интересно было пообщаться, обменяться опытом своей работы. Много задавалось вопросов организаторам по освещению, о современных технологиях коммуникаций, как осторожно работать по теме межнациональных отношений, своевременному информированию тех или иных проблем.

Оксана КАТКОВА

фото автора