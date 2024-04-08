Напомним, в регионе подтоплены 2810 домов в Кульсары, эвакуированы 29 тысяч человек, из них более 7 тысяч - дети. Вверх по течению реки Жем до границы Актюбинской области сегодня наблюдается понижение уровня воды в реке. За последние сутки снижение общего уровня воды произошло на шесть сантиметров.

– Но мы прогнозируем, что вода будет поступать в пределы Кульсары еще в течение трех-четырех дней. Кроме того, в связи с прогнозируемым подъемом уровня реки Жайык выше критических отметок из-за притока с реки Иле к Актюбинской области повышенных сбросов с водохранилища в регионе все еще будут сохраняться угрозы подтопления, это большие риски. Мной были даны поручения акимата области совместно с заинтересованными государственными ведомствами в двухдневный срок завершить прогноз паводка по реке Жайык, - заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев.

Он подчеркнул, что предполагается значительное повышение уровня реки Жайык в Атырауской области и в границах Атырау порядка через 15-20 дней.

– Так как срок рассчитывается от прихода воды от границы с РФ, составляет порядка 20-25 дней, но это все зависит от объема воды и полных условий. Акимат на основе прогноза разрабатывает конкретный план по возведению защитных дамб и сооружений, обводящих и вбросных каналов вокруг Атырау и близлежащих районах. В связи с эти Акимом Атырауской области был объявлен режим ЧС, - добавил Бозумбаев.

Пользуясь случаем, заместитель премьера обратился к населению города Атырау и заявил, что нет никаких причин для паники.

– Я знаю, что некоторая часть населения начала билеты скупать, топливом заправлять машины. В ближайшие 10-15 дней никаких причин для переживаний по поводу реки Жайык в Атырау нет. Режим ЧС объявлен для того, чтобы быстро и четко подготовиться к большой воде, которая будет через 15-20 дней в Атырауской области. Тот паводок, который придет с территории Российской Федерации. Акимат разрабатывает план и завтра должен его предоставить, мы его будем рассматривать на республиканском штабе, - заверил Канат Бозумбаев.

Канат Бозумбаев также выразил благодарность жителям Кульсары за их активное участие в ликвидации паводков.