По информации пресс-службы акимата Актюбинской области, во-первых — идет работа по возмещению ущерба из-за порчи недвижимости и иного имущества (бытовая техника, мебель и т.д).

Данный вид компенсации могут получить жители территорий, на которых объявлен режим чрезвычайной ситуации - это Айтекебийский, Кобдинский, Мугалжарский, Уилский, Темирский районы и город Актобе. Чтобы получить компенсацию в течение 30 календарных дней в районные акиматы пострадавшие предоставляют копию удостоверения личности, список утраченного или поврежденного имущества. После в течение 15 календарных дней комиссия посетит каждый дом, составит технический акт и оценит ущерб. По итогам осмотра будет принято решение о выделении финансовых средств. Компенсация будет выплачена в течение 30 календарных дней.

При оценке недвижимости, если ущерб превышает 80%, недвижимость признается уничтоженной. Взамен будет построен новый дом.

Во-вторых, пострадавшие могут получить единовременный социальный платеж. Данная выплата предназначена для каждой семьи, пострадавшей от паводка. Размер выплаты составляет 300 тысяч тенге по городу Актобе и по Айтекебийскому району, в остальных районах – 100 месячных расчетных показателей, то есть 369 200 тенге.

Для получения единовременной выплаты необходимо заключение комиссии, проверявшей состояние дома. На основании этого заключения заявителю необходимо получить справку из департамента ЧС, а затем обратиться в отдел занятости и социальных программ. На рассмотрение документов отводится 8 дней. Единовременная выплата будет произведена в течение 3 дней.

В-третьих - помощь общественного фонда «Қамқор-Ақтөбе 2024». Для определения размера материального ущерба создана комиссия.

В-четвертых, предоставляется отсрочка платежей по кредитным займам.

Выплаты по кредитам пострадавшим от наводнения будут автоматически отсрочены на 3 месяца.