Девятого апреля авиакомпания Air Astana выполнит дополнительные рейсы KC 8770 и KC 8780 из Алматы в Атырау и обратно на самолете Airbus A321. Вместительность авиалайнера 179 мест. Вылет рейса из Алматы в Атырау состоится в 17.00. Обратный рейс запланирован на 21.15.

– Решение о вводе дополнительных рейсов было принято в связи с повышенным спросом на данном маршруте из-за ситуации с паводками в Атырауской области. Приобрести авиабилеты можно на сайте авиакомпании, в приложении Air Astana или в Центре бронирования и информации, - сообщили в авиакомпании.

В Air Astana так же добавили, что искренне сопереживают пострадавшим от стихийного бедствия и принимают обращения от волонтерских организаций на бесплатную перевозку гуманитарной помощи.

Между тем найти билеты из Атырау, к примеру, в Астану не так уж и просто. Ближайшая дата, на которую можно приобрести билет - это 12 апреля и стоит он 130 тысяч тенге. Тогда как билет по обратному маршруту на этот же день составляет 36 тысяч тенге.

Напомним, седьмого апреля, в Атырауской области объявили режим ЧС природного характера из-за ситуации с паводками.