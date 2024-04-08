В Астане продолжается судебное заседание по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева. Сегодня сторона защиты попросила суд приобщить к материалам дела расписку, которую якобы написала покойная Нукенова своему супругу.

По словам адвоката Бишимбаева, расписка была написана собственноручно Салтанат Нукеновой в рабочем блокноте подсудимого. При этом защитник подчеркнул, что в записи девушка обещает быть хорошей женой, что исключает версию обвинения в части истязаний.

– В его блокноте имеется собственноручная запись Нукеновой следующего содержания: "Я, Салтанат Нукенова, обещаю восстановить доверие Куандыку, обещаю, что буду доверять, не буду ревновать, обещаю регулярно ходить к психологу, работать над собой, работать над своим доверием, буду искренне послушной и буду уважать Куандыка, буду любящей и заботливой женой, которая хранит семейный очаг, не буду материться, не буду вспыхивать, и если такое произойдёт, буду с пониманием относиться и буду брать себя в руки, клянусь. Я буду доверять его мнению, верю, что он желает мне добра. Я посмотрела детализацию, и мне стало легче, мои опасения не оправдались. Я благодарна Куандыку за то, что он дал мне возможность. Может, это было и нелегко, и некрасиво с моей стороны, но по-другому я не могла, и очень-очень благодарна за то, что он мне дал то, что мне важно было. Я, в свою очередь, хочу работать над собой и обещаю, что не буду мучиться и мучить его своим подозрением и недоверием. Буду уважать, ценить нашу любовь, отношение ко мне. Обязуюсь заботиться, уважать всегда, поддерживать моего любимого Куандыка, буду читать намаз вместе с Куандыком, буду работать над своим сознанием, расти духовно и беречь свой дом и нашу любовь с помощью Аллаха. Когда-то он нас соединил, и я очень благодарна ему за свою любовь и за своего мужа, – зачитал адвокат Бишимбаева.

Сам подсудимый пояснил, что расписку Нукенова написала ему после очередного семейного скандала. По его словам, тогда Салтанат приревновала мужа и потребовала от него распечатку его телефонных звонков. Бишимбаев согласился предоставить распечатку, однако взамен потребовал написать расписку.

Сторона обвинения заявила, что не против того, чтобы запись приобщали к делу. Адвокат потерпевших подчеркнула, что расписка напротив является доказательством того, что Бишимбаев оказывал на Нукенову психологическое давление.

Текст расписки удивил даже судью Айжан Кульбаеву.

– Один вопрос, прежде чем вы перейдете: это жена пишет мужу такое обязательство? Как это можно понять? Первый раз вижу, чтобы жена писала такое мужу, - сказала она.

Позже адвокат потерпевших отметил, что не исключает того, что в конце судебного разбирательства всплывет ещё одно письмо от Нукеновой о том, что в её смерти виноват унитаз.

Судья отказала в приобщении озвученного заявления к материалам дела.