В ЗКО продолжается борьба с большой водой. Сейчас наибольшую опасность представляет река Урал, уровень воды в которой поднимается ежедневно. Продолжается эвакуация жителей районов, наиболее подверженных затоплению. На сегодня в безопасные места перевезены почти семь тысяч людей, половина из которых - дети.

По словам руководителя отдела управления образования ЗКО Хажарбиби Искандаровой, 185 детей из затопленных сёл решено было отправить на отдых в оздоровительные детские лагеря. Так, с 10 по 24 апреля 70 детей будут отдыхать в лагере «Тау Жанашыр» в Алматинской области. Еще 13 детей с 10 по 30 апреля на 21 день отправятся в лагерь «Бобек» в городе Алматы.

Кроме этого, 102 ребенка с 17 по 26 апреля будут находиться в оздоровительном лагере «Камбаш» в Кызылординской области.