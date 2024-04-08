В министерстве здравоохранения РК дали рекомендации по профилактике пищевых отравлений и инфекционных заболеваний в период паводков.
Жителям подтопленных регионов страны рекомендуют:
- Для питья и приготовления пищи использовать только бутилированную или кипяченую воду,
- Не пить воду из родников, колодцев и скважин в местах подтопления,
- Не использовать подмоченные паводковыми водами пищевые продукты, по возможности хранить в местах недоступных для грызунов и паводковой воды,
- Мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета,
- Обработать все помещения после паводка дезинфекционными растворами,
- При наличии признаков инфекционных заболеваний, таких как повышение температуры, тошнота, рвота, жидкий стул, боль в горле, сыпь и другие симптомы, необходимо немедленно обратиться к медицинскому работнику.