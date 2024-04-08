По информации городского акимата, из-за большого сброса воды из Ириклинского водохранилища РФ в ближайшие дни уровень реки Урал повысится, риск наводнения возрастает.

- В связи с этим, в соответствии со статьей 56 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите», в целях создания безопасных условий в дачных массивах, расположенных в пойме реки Урал, сегодняшнего дня будут отключены электроэнергия и газоснабжение. От жителей требуется срочно в обязательном порядке перебраться в безопасное место или эвакуационные пункты, - говорится на сайте акимата.