По информации городского акимата, из-за большого сброса воды из Ириклинского водохранилища РФ в ближайшие дни уровень реки Урал повысится, риск наводнения возрастает.
- В связи с этим, в соответствии со статьей 56 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите», в целях создания безопасных условий в дачных массивах, расположенных в пойме реки Урал, сегодняшнего дня будут отключены электроэнергия и газоснабжение. От жителей требуется срочно в обязательном порядке перебраться в безопасное место или эвакуационные пункты, - говорится на сайте акимата.
Список эвакуационных пунктов в Уральске:
- Специализированная школа олимпийского резерва (поселок Зачаганск, Бирлик 7А)
- Специализированная ДЮСШ олимпийского резерва по рукопашному бою (поселок Зачаганск, Монкеулы, 114)
- Уральский технологический колледж «Сервис» (Циолковского, 2б).
Напомним, что самыми опасными участками Уральска названы район стелы, Курени, Коминтерн и дачные массивы в поймах реки Урал.