В ЗКО работника из Индии, изолировали после контакта с больной холерой

В редакцию "МГ" поступила информация о том, что среди пассажиров рейса из Дели в Алматы, в котором выявили больную холерой, был работник одной из иностранных компаний в Аксае. Мужчина, якобы прилетел из Индии в Аксай на работу.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО информацию подтвердили и рассказали, что поступила информация о том, что у одного из пассажиров следовавшего рейсом Дели-Алматы было подозрение на заболевание холерой.

Один из контактных лиц с этого рейса, гражданин Индии, прибыл на территорию нашей области. Он работает в Аксае. По прибытии мужчину изолировали, установили медицинское наблюдение, провели лабораторные исследования. Результаты лабораторных исследований оказались отрицательными. Однако врачи назначили антибактериальную терапию, уточнили в ведомстве.

– В нашей области эпидемиологическая ситуация по холере остается благополучной, заболеваемость среди населения не зарегистрирована, - заверили санврачи.

Холера - это острая антропонозная кишечная инфекция, вызываемая бактериями вида vibrio cholera и характеризуется фекально-оральным механизмом заражения. Источником инфекции является человек - больной холерой и здоровый (транзиторный) вибриононоситель, выделяющие в окружающую среду vibrio cholera с фекалиями и рвотными массами.

– Если вы едете в страну или в регион, где риск заражения холерой достаточно велик (Африка, Индия), необходимо соблюдать правила личной гигиены, пить гарантированно безопасную воду, тщательно мыть фрукты и овощи безопасной водой, избегать питания в небезопасных местах, не добавлять лед в напитки, если нет информации о качестве воды, из которой он приготовлен, пить только кипяченое пастеризованное молоко, не употреблять в пищу рыбу и морепродукты не прошедшие термическую обработку, - отметили санврачи.

При появлении первых симптомов холеры (тошнота, рвота, жидкий стул, головная боль - прим. автора), жителей региона призвали немедленно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, пассажирку с холерой выявили на борту рейса Дели - Алматы. Гражданка Кыргызстана следовала из Дели домой через Алматы. Специалисты санитарно-карантинного контроля провели медицинское обследование женщины. По результатам анализа выставлен диагноз "холера".