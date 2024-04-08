Вот уже третья неделя как ЗКО борется с наводнением. Подтоплены десятки населенных пунктов, сотни домов, тысячи людей эвакуированы в безопасные места. Ситуация в регионе оценивается как стабильно тяжелая. Сейчас наибольшую опасность представляет река Урал, так как уровень воды в ней повышается с каждым днем. Власти не исключают, что уровень воды может достигнуть 10 метров.

От стихии также пострадал городской парк культуры и отдыха. Здесь произошел перелив реки Чаган и въезд на территорию со стороны Телецентра был размыт. Сейчас этот путь закрыт. А во время ледохода стихия повредила пирс.

По словам директора парка Нуржана Аюпова, сейчас уровень воды в реке повышен. Затопленной оказалась и аллея с березовой рощей.

– Есть вероятность наводнения, поэтому нам пришлось отключить парк от электроснабжения. Кафе и другие бизнес-объекты вывезли свое оборудование. Кроме этого ,мы вынуждены были изменить график работы. Посетить парк можно с 7.00 до 21.00. Если ситуация будет осложняться, то нам придется еще сократить время работы, - говорит Нуржан Аюпов.

Администрация парка просит горожан соблюдать меры безопасности, не оставлять детей без присмотра и не отпускать их в парк без сопровождения взрослых. А при сильном наводнении эвакуация будет производиться через главный вход. В данный момент в парке нет освещения, бизнес-объекты не функционируют, аттракционы отключены.

К слову, летний сезон в парке начинается с первого мая. Однако Нуржан Аюпов говорит, что в связи с паводкоопасным периодом эта дата может измениться.

Большая вода не обошла и территорию детского зоопарка. Сейчас затопило задний двор учреждения, до сооружений стихия пока не добралась. Директор детского зоопарка Фатима Кержикова говорит, что в данное время все звери находятся на своих местах и в безопасности. Однако в случае затопления, обитателей зоопарка будут эвакуировать в отапливаемый гараж на территории города. Такое место уже подготовлено.

Фото Медета Медресова