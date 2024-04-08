Заместитель премьер-министра Нурлан Байбазаров лично ознакомился с противопаводковой работой в регионе, об этом сообщается на сайте акимата ЗКО.

В ходе своего визита, седьмого апреля Байбазаров посетил подтопленные районы и территории находящиеся под угрозой подтопления, в том числе дачные массивы в окрестностях города. Он ознакомился с работой по предотвращению перелива реки Урал, которая является ключевым водным путем региона.

Напомним, что уровень воды растет, из водоемов Саратовской и Оренбургской областей России, близких к ЗКО, поступает большой объем воды. Из Приузенского водохранилища в Саратовской области в Караозен поступает 300 кубометров в секунду. Также из Ириклинского водохранилища Оренбурга отправляется порядка двух тысяч кубометров в секунду. Эти воды пройдут через Урал, в связи с этим берега укрепляют мешками с песком, на месте работает тяжелая техника.

В Узункольском водохранилище Теректинского района ситуация стабильная, уровень воды снижается.

— Специалисты должны держать ситуацию на контроле. Правительство со своей стороны окажет необходимую помощь, — сказал заместитель Премьер-Министра.

В результате паводка в пяти районах ЗКО и Уральске затоплены жилые дома и дачи. Эвакуировано около семи тысяч человек. Тысяча волонтеров оказывают помощь пострадавшим, обеспечена доставка продуктов питания, медикаментов и одежды. Организованы дежурства. Школьники обучаются в онлайн-формате.