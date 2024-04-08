Деньги будут направлены Общественному фонду Biz Birgemiz Qazaqstan на ремонт дорог, обеспечение работы спасательных вертолетов, закуп генераторов, насосов, надувных лодок и медикаментов.

Председатель ОФ Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Қайрат:

“Я лично нахожусь в областях, пострадавших от паводков. Вижу, каковы масштабы бедствия. Мы единственный фонд, который предоставляет технику во всех регионах, пострадавших от паводков. Нам нужны генераторы, насосы, лодки надувные, большие моторные лодки, фонари, лопаты, мешки. Мы смогли оплатить часть стоимости, остальную технику нам предоставили в долг. Понимая, что средства нужны уже сейчас, мы снова обратились с просьбой о дополнительной помощи к Kaspi.kz. Нам нужны были 500 миллионов тенге на оплату выставленных счетов. Мы благодарны каждому казахстанцу за ваши пожертвования и Kaspi.kz за то, что постоянно на связи с нами и оказывают всю необходимую помощь. Эта помощь бесценна, и мы сможем продолжать помогать пострадавшим семьям!»

Общественный фонд Biz Birgemiz Qazaqstan был создан в 2020 году. Фонд оказывал помощь казахстанцам во время пандемии Covid-19, помогал пострадавшим при ЧС в Арыси, при пожарах в Семее, оказывает постоянную поддержку семьям с особенными детьми.

В конце марта команда Kaspi организовала онлайн-сервис в приложении Kaspi.kz. Каждый неравнодушный казахстанец может перечислить средства фонду Biz Birgemiz Qazaqstan для помощи пострадавшим. На данный момент фонду уже поступило более 145 миллионов тенге от более чем 100 тысяч казахстанцев.

Kaspi.kz также помогает своим любимым клиентам и партнерам и предоставляет отсрочки и списания по кредитам, кому это необходимо. Kaspi.kz внимательно следит за ситуацией и будет продолжать оказывать помощь.