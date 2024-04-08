Как сообщили в пресс-службе областного суда, 77-летний пенсионер обратился с иском. Он просил взыскать материальную и моральную компенсацию с водителя и автобусного парка. К тому же он является инвалидом. Свои требования он мотивировал тем, что водитель резко остановил автобус, пассажир упал и получил перелом бедренной кости.

Между тем, стражи порядка не нашли в действиях водителя состава уголовного правонарушения и закрыли дело. Истец просил взыскать с ответчиков солидарно расходы на лечение и компенсацию морального вреда.

Суд первой инстанции отказал пенсионеру. Не согласившись с таким решением суда он обратился в областной суд.