Как сообщили в пресс-службе областного суда, 77-летний пенсионер обратился с иском. Он просил взыскать материальную и моральную компенсацию с водителя и автобусного парка. К тому же он является инвалидом. Свои требования он мотивировал тем, что водитель резко остановил автобус, пассажир упал и получил перелом бедренной кости.
Между тем, стражи порядка не нашли в действиях водителя состава уголовного правонарушения и закрыли дело. Истец просил взыскать с ответчиков солидарно расходы на лечение и компенсацию морального вреда.
Суд первой инстанции отказал пенсионеру. Не согласившись с таким решением суда он обратился в областной суд.
– Имущественный и неимущественный вред, причиненный лицу источником повышенной опасности (ИПО - прим. автора) должен быть возмещен владельцами данного ИПО, то есть в данном случае транспортной организацией, - сообщили в областном суде.
Таким образом, пенсионеру удалось отсудить 400 тысяч моральной и 38 440 материальной компенсации.
Решение суда вступило в законную силу.