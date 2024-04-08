Более двух тысяч домов подтоплено в Кульсары

В настоящее время 2 680 домов в городе Кульсары Жылыойского района остаются подтопленными, об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РК. Полный расчет пострадавших домов будет производиться после снижения уровня воды.

За сутки спасателям поступило 20 звонков. Девять человек спасено и 34 эвакуировано вместе с домашними животными. Также было проведено укрепление берега, 2 200 метров защитных дамб, это 8 150 мешков с песком.

Напомним, заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев сказал, что Атырау может повторить судьбу Кульсары.



