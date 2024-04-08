По информации департамента ЧС ЗКО, на сегодняшний день в области подтопленных жилых домов и дворовых территорий нет. В дачных массивах всего подтопило 427 дачных домов.

Переливы зафиксированы на четырех трассах областного значения и на одной автодороге местного значения. На контроле находятся 60 размывов дорожного полотна. Без транспортного сообщения остались девять населенных пунктов.

Всего эвакуировано 7 048 человек, из них 3665 детей и 19 человек с ограниченными возможностями. В эвакуационных пунктах расположены 1455 человек, в том числе 604 ребенка.

4 580 домашних животных отогнаны в безопасные места.

— Объявлены шесть чрезвычайных ситуаций местного масштаба. Реки на территории области не достигли опасного уровня. Всего по области откачано более 1 020 тысяч кубометров талых вод. Разложено более 238 тысяч мешкотары, задействовано 602 человек, 112 единиц техники, два мотопомпа, шесть плавсредств и три вертолета, — сообщает ДЧС ЗКО.

Село Каракамыс Каратобинского района остается без транспортного сообщения. Туда вертолетом было доставлено две тонны гуманитарной помощи. Из поселка в Уральск эвакуировано шесть человек. Из Кыргызстана в ЗКО выехало четыре грузовика с гуманитарной помощью.