22 малыша родились в ЗКО в режиме ЧС

В министерстве здравоохранения РК сообщили, что с начала паводков в регионах эвакуированы 84 беременные женщины. С ближайшими сроками родов госпитализировали 31 роженицу.

В режиме ЧС в Западно-Казахстанской области на свет появилось 22 новорожденных малыша. В Атырауской области родилось 18 детей, в Актюбинской области 14 малышей.

В Костанайской области родилось 8 малышей, в области Абай — 4. в Карагандинской области два ребенка, в Акмолинской – 32 ребенка.

В подтопленных регионах страны оказанием медицинской помощи занимаются около трех тысяч медиков и порядка 300 бригад скорой медицинской помощи.