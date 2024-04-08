Более 300 жителей Актюбинской области подали заявление на компенсацию ущерба от паводка

На сайте премьер-министра РК сообщается, что 94 пострадавшим от паводка уже выплатили единовременные социальные выплаты в размере 28 миллионов тенге. Всего на компенсацию ущерба было подано 346 заявлений. Для расчета материальных потерь была создана отдельная комиссия.

— На 7 апреля уже поступило 2018 обращений, члены комиссии для оценки ущерба обошли 1482 дома в Актобе, районах Айтеке би, Кобда, Мугалжар, Темир. В Уилском районе работы по оценке имущества пока не удается проводить из-за высокой воды. Выплаты понесенного ущерба будут осуществляться по итогам независимой оценки. Для оценки незарегистрированного имущества, преимущественно садоводческого, будет проработан отдельный механизм, — сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

За 10 дней в пункте сбора гуманитарной помощи пострадавшим от паводка собрано около 210 тонн продуктов питания, 80 тонн непродовольственных товаров, 0,2 тонны медикаментов. 215 тонн товаров распределены между нуждающимися жителями области. Доставлять помощь помогают 8 524 волонтера.

Работу оперативного штаба по противопаводковым мероприятиям координирует вице-премьер Серик Жумангарин.