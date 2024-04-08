В общежитиях двух колледжей в Уральске откроют эвакопункты

Руководитель управления образования ЗКО Айгуль Мынбаева в ходе брифинга в РСК рассказала о ситуации в объектах образования области. Так, на сегодняшний день эвакуационные пункты работают в четырех объектах образования. Изначально эвакопункты были организованы в 18 объектах образования.

Эвакопункт остается в школе имени Абая и в колледже в Теректинском районе. Кроме того, с сегодняшнего дня на онлайн обучение отправили учащихся педагогического колледжа и колледжа сервиса в Уральске. В общежитиях этих учебных заведений откроют эвакопукнкты.

К слову, сегодня в офлайн формате начала свою работу школа села Подстепное, которая была подтоплена талыми водами.

По данным Айгуль Мынбаевой, по своей инициативе все педагоги перечислили однодневную зарплату в помощь пострадавшим от паводка в ЗКО.

В регионе подтоплены дома 192 педагогов. Согласно информации минобразования, аттестация педагогов в связи с паводками будет отложена. Еще 77 учителей в области остались без жилья. Они аттестацию пройдут в следующем году.