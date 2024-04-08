Паводок в ЗКО: вода в Урал медленно прибывает

По информации РГП «Казгидромет», на большей части рек уровень воды падает. Однако вода в реке Урал продолжает прибывать. Ранее сообщалось, что опасную отметку река преодолеет в середине апреля.

Сегодня, 8 апреля, уровень воды на реке Урал в селе Январцево составляет 777 сантиметров, за сутки вода поднялась на 10 сантиметров.

Урал в городе Уральск за сутки поднялся на 9 сантиметров. Сейчас уровень воды составляет 703 сантиметра при опасном уровне воды в 850 сантиметров.

Река Урал в селе Кушум поднялась на 17 сантиметров, сейчас уровень воды составляет 651 сантиметр.

Урал в селе Кушум за сутки поднялся еще на 38 сантиметров. Отметка на утро 8-го апреля составила 343 сантиметра.

Уровень воды в реке Рубежка в селе Рубеженское составляет 760 сантиметров. За сутки уровень воды поднялся на 26 сантиметров.

Уровень Кушумского канала также растет, за сутки вода поднялась на 19 сантиметров. Сейчас уровень воды составляет 752 сантиметра при опасном уровне в 800 сантиметров.

На гидропосту реки Малый Узень а селе Кошанколь вода вышла на лиманы, доступа к отметке нет.