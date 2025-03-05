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Социум

Борцы с коррупцией поделились видео задержания главного архитектора Уральска

Ему назначили семь лет лишения свободы.
Арайлым Усербаева
Борцы с коррупцией поделились видео задержания главного архитектора Уральска

В Уральском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении руководителя отдела архитектуры Уральска 33-летнего Муратбека Ташенбаева. Его признали виновным по двум статьям уголовного кодекса - получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями и назначили наказание в виде сем лет лишения свободы. 

Вместе с ним на скамье подсудимых был 27-летний Нурсултан Гатау. Он является главным специалистом вышеуказанного отдела. Он признан виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. 

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Третьим фигурантом дела был замдиректора «Алиханстройпроект» Асылжан Купбаев. Суд признал его признали виновным в даче взятки и приговорил его к семи годам лишения свободы. Всех осужденных взяли под стражу прямо в зале суда. 

Антикоррупционная служба РК поделилась видео момента задержания Муратбека Ташенбаева. Судя по кадрам, госслужащего задержали прямо в кабинете. 

Судебный акт в законную силу не вступил.

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