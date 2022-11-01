Брата избивали арматурами и трубами - родственник подозреваемого в убийстве экс-полицейского в ЗКО

Он утверждает, что на теле подозреваемого есть следы побоев, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Ночью 26 октября в селе Чапаево Акжайыкского 51-летний мужчина во время ссоры вонзил нож в сердце бывшему полицейскому. Последний скончался, не доезжая до центральной больницы. Полицейские начали досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК «Убийство». Погибший ранее работал в органах внутренних дел в должности дознавателя в Акжайыкском районе. 28 октября следственный суд санкционировал арест подозреваемого на два месяца. В редакцию «МГ» обращались родственники по