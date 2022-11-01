Брата избивали арматурами и трубами - родственник подозреваемого в убийстве экс-полицейского в ЗКО

- Человек погиб, мы все скорбим, брата своего мы ни в коем случае не защищаем и не выгораживаем. Но ситуация была абсолютно другой. Об умерших плохо не говорят, но он был далеко не святым человеком. Раньше он работал дознавателем, официально уволился по семейным обстоятельствам. Но весь посёлок знает, что на самом деле его уволили за вымогательство. В ту ночь мой брат Канат Габбасов спал у себя дома. В час ночи кто-то постучал в его окно. Он вышел во двор, посмотрел, никого не было. Брат зашёл в дом, но кто-то вновь постучал, он опять вышел и так продолжилось несколько раз. Тогда он притаился во дворе и стал слушать. Возле соседнего дома послышались голоса, он пошёл туда и увидел трех парней: соседа, умершего и действующего сотрудника полиции по имени Айбек. Они тоже были в нетрезвом состоянии. Сестра умершего говорит, что они вышли из бани, но у соседа вообще бани нет. Между ними возникла ссора, они начали избивать Каната. Били арматурами и трубами, на его теле есть гематомы и следы побоев, - рассказал Ахметов.Мужчина утверждает, что никто не стал даже снимать следы побоев. По его словам, брат от безысходности пошёл в дом, взял нож и пырнул одного из них.
- Мы Каната не оправдываем, но мы за справедливость. Брат из многодетной семьи, привык всю жизнь работать. Да, выпивал. Да, был судим за скотокрадство. Но позже женился, у него двое сыновей-школьников, работал электриком, никому не мешал. Жил обычной поселковой жизнью. Мы хотим, чтобы следствие дало объективную оценку действиям каждого, кто в ту ночь был там. Ведь втроём избивать одного не есть хорошо, - рассказал Бауыржан Ахметов.В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что сейчас проводится расследование и другие подробности разглашать они не могут. Если кто-то замешан, следствие установит. О деталях совершенного преступления они могут информировать на момент подписания обвинительного приговора и после подтверждения прокуратуры. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.