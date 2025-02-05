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Шоу-бизнес

Брэд Питт обратился к Анджелине Джоли за помощью

Питт беспокоится, что наследник в конце концов разобьется насмерть, и хочет сделать все, что в его силах, чтобы это предотвратить.
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Брэд Питт обратился к Анджелине Джоли за помощью

По информации Radar Online, Брэд Питт пошел на крайние меры, чтобы пообщаться с 21-летним бунтарем Паксом. Юноша любит экстрим и недавно снова попал в аварию. Актер обратился к бывшей супруге Анджелине Джоли с просьбой организовать ему встречу с сыном. Так Питт надеется облагоразумить парня.

По мнению Брэда, поведение Пакса связано с тем, что в его подростковый период отца не было рядом. Случай насилия, из-за которого Джоли подала на развод, случился в 2016 году, когда парню было около 12 лет.

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Питт беспокоится, что наследник в конце концов разобьется насмерть, и хочет сделать все, что в его силах, чтобы это предотвратить.

В вопросах материнства российская модель Оксана Самойлова для многих авторитет. Накануне в своем Telegram-канале многодетная мама наконец затронула тему диагноза ее сына.

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