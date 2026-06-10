На этот участок местные жители жаловались регулярно.

В Уральске начали приводить в порядок тротуар в районе остановки "Жигули" по проспекту Абулхаир хана. На этот участок местные жители жаловались регулярно: старый асфальт давно пришёл в негодность, а весной и осенью здесь разливались такие лужи, что пешеходам приходилось буквально переплывать дорогу.

Сейчас коммунальщики пытаются решить проблему с постоянным потопом. Но самое интересное в этом ремонте - материал.

Как сообщили в городском акимате, для обновления пешеходной зоны решили использовать б/у материалы, а именно - вполне пригодную брусчатку, которую недавно демонтировали во время благоустройства проспекта Назарбаева. Власти считают, что это отличный пример безотходного производства по-уральски: и бюджетные деньги сэкономили, и стройматериалы зря не пропадут, и людям наконец-то будет удобно ходить.

В акимате добавили, что работы по обновлению уличной инфраструктуры и улучшению общественных пространств в городе будут продолжены. Главное, чтобы на все проблемные точки хватило старой брусчатки.