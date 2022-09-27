Будет ли Казахстан выдавать России бегущих от мобилизации, ответили в МВД
Могут ли экстрадировать бегущих от мобилизации россиян, ответил министр внутренних дел Казахстана.
В ходе брифинга в СЦК главу МВД спросили, имеется ли алгоритм действий, если вдруг власти России запросят выдать бегущих от мобилизации граждан.
- У нас с Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осуждённых и по экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь - и у нас, и в РФ было уголовно наказуемое деяние. Кроме того, в случае объявления его в розыск, мы будем устанавливать и выдавать этих лиц в порядке экстрадиции в Россию, - ответил Марат Ахметжанов.
Журналист уточнил - идёт ли речь о мобилизации в России?
- Вопрос не стоит о мобилизации, я говорю об уголовных правонарушениях, которые зарегистрированы, которые санкционированы и объявлены в международный розыск. Военкоматы если будут искать, это не является правовым основанием для их выдачи, - заключил глава МВД.
Несколько дней назад ряд независимых российских СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщал, что власти РФ рассматривают вопрос введения запрета на выезд из страны военнообязанным. Официально ведомства никак не комментировали эти публикации.
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