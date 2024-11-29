Будут ли праздновать новый год в школах ЗКО

В управлении образования ЗКО сообщили, что ежегодно каждая школа сама организовывает праздник в соответствии со своим планом.

В местном паблике mamochki_uralska_vmeste появилась жалоба, женщина рассказала, что в школе (номер не указан) запретили праздновать Новый год и украшать помещения.

— Ужас вообще, это же дети, они всегда ждут этот праздник, настроение другое у детей сразу, — пишет женщина.

В управлении образования ЗКО сообщили, что ежегодно каждая школа сама организовывает праздник в соответствии со своим планом.

— Образовательная работа осуществляется в рамках Единой образовательной программы. В программу не входит празднование Нового года. Например, в декабре проводятся воспитательные работы по тематике «Месяц единства и солидарности». Мы отправили запрос в министерство по рекомендации проведения новогодних мероприятий, — ответили в ведомстве.

Также было подчеркнуто, что как только станет известен ответ, его сразу же объявят.