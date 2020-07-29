Жертвоприношение пройдет в Атырау в режиме онлайн, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Между регионами Казахстана блокпосты устанавливать не будут Иллюстративное фото из архива "МГ" В постановлении заместителя главного санврача Атырауской области говорится, что "с 31 июля по 2 августа необходимо организовать на въездах в г.Атырау посты по недопущению и пресечению завоза животных на территорию города, за исключением предназначенных для осуществления жертвоприношений в онлайн режиме". Именно этот пункт многие истолковали, как установку блокпостов. В редакцию "МГ" поступило множество звонков от жителей области. - У нас, что, снова блокпосты устанавливают? Опять невозможно будет выехать из области? Вроде количество заболевших не растет. Зачем это  делают? И главное нигде нет полной информации. Мои дети у бабушки в поселке. Теперь вот не знаю привезти их, или пусть там остаются, - говорит жительница Атырау области Жанар. Однако в акимате Атырауской области информацию об установке блокпостов опровергли. - В постановлении сказано, что будут организованы посты, то есть на въездах будут стоять полицейские. Блокпосты устанавливаться не будут, - сообщили в акимате области. Напомним, жертвоприношение в Курбан айт будет проходить в онлайн-режиме. В городе определены места, для продажи жертвенных животных, а также пункты забоя. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.