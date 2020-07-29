Лето 2020 года запомнится медицинским специалистам надолго. В летнюю жару выросло количество обращений с жалобами на пневмонию, симптомы ОРВИ и гриппа. Во избежание заражения медикам пришлось на эти вызовы выезжать в специальных защитных костюмах. - Сейчас наши сотрудники могут вздохнуть спокойнее. Число вызовов в сутки снизилось с 1200 до 700. Уменьшилось количество тяжелобольных пациентов с пневмонией. Если ранее до 30% вызовов составляли пациенты с симптомами ОРВИ, то сейчас их не более 15-20%. После открытия провизорного отделения в областной клинической больнице уменьшились проблемы с госпитализацией больных. За время пандемии 38 сотрудников нашей станции заболели коронавирусом. Сейчас большинство из них выздоровели и вернулись к работе, - сообщил директор областной станции скорой медицинской помощи Мадияр Утешев. Медики отметили, что сейчас к ним прибыло молодое пополнение из медицинских колледжей. Будущие работники скорой уже прошли собеседование. - Сейчас к нам оформляются на работу 40 выпускников. Это будет очень хорошая поддержка. До осени ожидаем прибытие 38 новых реанимобилей, оснащенных по последнему слову техники, - отметила заместитель директора областной станции скорой медицинской помощи Елена Грищенко. Медики отметили, что улучшения ситуации удалось достичь благодаря усиленным карантинным мерам. И поэтому посоветовали людям бережно относиться к своему здоровью.