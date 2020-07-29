Подвоз воды будет организован в 4-ый микрорайон и мкр. Северо-Восток, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Подвоз воды организовали в микрорайоны Уральска, которые остались без водоснабжения после аварии на КНС Иллюстративное фото из архива "МГ" Из-за аварии на напорной нитке водопровода диаметром 200 мм, которая произошла 29 июля в 10.50 по проспекту Абулхаир хана напротив кафе "Сахара", жители микрорайона остались без воды. Для этого был организован подвоз:   Автомобиль - Водовоз «Камаз», госномер 099. Время – с 14.00  до 16.00. Место: 4-ый мкр., д. 3/1. Возле ясли-сада №25 «Снежинка». Автомобиль – Водовоз «Зил», госномер 501. Время – 14.00 до 16.00. Место подвоза: 4-ый мкр., между домами №32 и №33. Автомобиль - Водовоз «Камаз», госномер 099. Время – с 16.30 до 18.30. Место подвоза: мкр. Северо-Восток, д.21 Автомобиль – Водовоз «Зил», госномер 501 Время – с 16.30 до 18.30. Место подвоза: мкр. Северо-Восток, д.37 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.