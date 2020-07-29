Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал сегодня, 29 июля, на заседании оперативного штаба при акимате ЗКО руководитель департамента качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО Мухамгали Арыспаев, в целом эпидситуация по области не стабильная. - Последнюю неделю количество заболевших КВИ снижается. Мы провели эпидрасследование, по результатам которого выяснилось, что заражение коронавирусной инфекции идет в основном при семейных контактах. Затем на садака, свадьбах и в офисных коллективах, - пояснил он. Мухамгали Арыспаев отметил, что по области на сегодняшний день за нарушение карантина был составлен 171 протокол на сумму 11 миллионов тенге. Основное нарушение - это передвижение людей после 23.00. - Кроме того, продолжают функционировать рестораны, сауны и парикмахерские. Все они привлечены к административной ответственности в общей сложности более чем на 3 миллиона тенге. Проводятся семейные мероприятия с 5 июля было зафиксировано проведение 12 свадеб. Карантинные меры надо продолжить в усиленном режиме, - предложил главный санврач ЗКО. - Также будут продолжены локдауны в выходные дни, это дает хороший эффект. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.