Прошло четыре года с тех пор, как основался ПГК «Свой ДОМ kz», и за это время благодаря кооперативу более 200 казахстанских семей достигли главной и жизненно важной цели – они стали владельцами своих заветных квадратов. Некоторые из них рассказали, как воплощали свою мечту в реальность. – Про кооператив «Свой ДОМ kz» я узнал в 2017 году от друга, – рассказал житель г. Аксай Юрий Атамас. – В то время у нашей молодой семьи не было собственного жилья, да и малые финансовые возможности не позволяли решить насущный жилищный вопрос. И вот я пришел в кооператив, проконсультировался, долго не раздумывая, заключил договор, внес взнос 10% от стоимости предполагаемой недвижимости по программе «Арендное жилье с последующим выкупом»и встал в очередь. Каждый месяц вносил паевые взносы, через год накопил 20% от стоимости жилья. Тут мне позвонил специалист кооператива и сказал, что очередь моя подошла, и я могу подыскивать жилье для покупки. В течение трех месяцев мы нашли и купили трехкомнатную квартиру с хорошей планировкой в Аксае. Оформление сделки уже прошло по другой программе – «Собственник» с первоначальным взносом 20%. Многие мои знакомые не верили, говорили, что это лохотрон, а сейчас удивляются. Я же очень благодарен кооперативу за помощь в исполнении мечты нашей семьи, и другим рекомендую. – Я узнала о кооперативе «Свой ДОМ kz» в 2018 году из рекламного буклета, а затем подробно узнала информацию у специалистов кооператива. Хорошенько все взвесив и обдумав, заключила договор по программе «Экспресс», внесла 50% от стоимости жилья и встала в очередь. Через год и три месяца благодаря кооперативу я стала владелицей уютной однокомнатной квартиры в центре города. Мое желание о собственной квартире сбылось в День рождения моего сына, так что для нашей семьи это был двойной праздник. Благодарю «Свой ДОМ kz», советую другим не бояться и доверять. Здесь все документы и договоры имеют юридическую силу,– сказала жительница Уральска Айсулу Мурадымова. Интересную и волнительную историю о себе и знакомстве с кооперативом рассказала жительница г. Аксай Нуржауган Бахтыгереева. – Отсутствие собственной крыши было главной проблемой в жизни нашей семьи. Мы долгие десять лет скитались по съемным квартирам. Никак не получалось скопить деньги, чтобы купить собственное жилье. Тут мой сын от знакомых узнал, что кооператив «Свой ДОМ kz» помогает в решении жилищного вопроса тем, у кого небольшие финансовые возможности. Я пошла в кооператив, узнала об условиях и вступила в ряды участников «Свой ДОМ kz». Внесла 10% по программе «Арендное жилье с последующим выкупом» и стала ожидать своей очереди, ежемесячно вносила паевые взносы. Через год подошла наша очередь. Тут еще были деньги, и мы внесли еще 10%, переоформили договор по программе «Собственник» с первоначальным взносом 20%. Мы подыскали большой частный дом и въехали уже в него в то время, пока проходил процесс оформления купли–продажи благодаря договоренности сотрудников кооператива с продавцом жилья. Для нас иметь свой собственный дом – огромное счастье! И за это мы благодарны кооперативу. Еще хочу отметить, что здесь работают очень чуткие и понимающие люди. У нас возникла проблема со своевременной оплатой взноса из–за сегодняшней ситуации с пандемией в стране и мире. Мы временно потеряли работу. К нам пошли навстречу и дали отсрочку, и платить мы будем без всяких штрафов. Спасибо «Свой ДОМ kz»! – поделилась Нуржауган Бахтыгереева. – У меня были сбережения, но не хватало на то, чтобы купить желаемую квартиру. В 2018 году я узнала о кооперативе «Свой ДОМ kz» из СМИ нашего города. Пришла сюда, проконсультировалась и заключила договор с кооперативом по программе «Экспресс» с взносом 50% от стоимости недвижимости. Через 11 месяцев мы приобрели четырехкомнатную квартиру на третьем этаже по проспекту Абулхаир хана. Очень рада и благодарна кооперативу. Причем я посоветовала его своим друзьям, и у них тоже все получилось с покупкой своего жилья благодаря «Свой ДОМ kz». Так что рекомендую другим. Здесь все честно, открыто, юридически правильно оформляется. Конечно, придется немного потерпеть, но цели о собственном жилье достигнет каждый, – сказала жительница Уральска Карашаш Карашаева. – Жилищная проблема была и остается глобальной для многих граждан нашей страны. Кто–то живет на квартире много лет и никак не может спланировать свой бюджет, чтобы накопить. А кто–то мечтает перебраться из поселка в город. Люди решают этот вопрос по–разному. Одни стоят в очереди на получение арендного или ипотечного жилья в рамках социальных госпрограмм обеспечения населения жильем. А другие граждане, которые не подходят ни под одну категорию, пытаются найти альтернативное решение жилищного вопроса. Вот тем людям, которые пытаются найти альтернативу, мы стараемся помочь. Причем они могут купить жилье в любом населенном пункте Казахстана, будь то квартиры или дома. Кроме того, с помощью нашего кооператива можно также приобрести участки под строительство, офисы под бизнес, дачи, автомобили или другую недвижимость, а также получить займы на строительство, – говорит. Подробнее о программах ПГК «Свой ДОМ kz» читайте в следующем материале.Гос. Регистрация 161140014196 от 14.11.2016 г. выдана Управлением Юстиции г. Уральск. Новости Компаний.