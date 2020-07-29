Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 29 июля, в здании областного акимата прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с КВИ, где глава региона Гали Искалиев отметил, что ему поступают жалобы от местных жителей, что когда люди выезжают по срочной необходимости в аэропорт, больницы, аптеки, их могут оштрафовать за это. К слову, согласно поставлению главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева за передвижение на транспорте, за исключением скорой помощи, аварийных служб и других специальных органов с 23.00 до 6.00 грозит штраф в размере 30 МРП (83 тысячи тенге) согласно статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов".- Теперь чтобы избежать штрафа, если действительно есть необходимость выехать куда-то, местные жители должны оставить заявку на сайте STOPCOVID.KZ, отметить там свой маршрут передвижения и указать время. Для заполнения нужен лишь только ИИН. После чего приходит автоматическое разрешение и эти данные фиксируются на планшетах, и полицейские могут это легко проверить. У кого нет возможности зарегистрироваться или компьютера под рукой, можно позвонить в службу 109, операторы оставят эту заявку, - сообщил Гали Искалиев. Также он отметил, что если человек едет после 23.00 без причины, то тогда он будет привлечен к административной ответственности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.