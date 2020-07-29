Иллюстративное фото из архива "МГ" - 29 июля в 10.50 по проспекту Абулхаир хана напротив кафе "Сахара" произошла авария на напорной нитке водопровода диаметром 200 мм, - сообщается на странице ТОО "Батыс су арнасы" в Instagram. В отделе ЖКХ рассказали, что без водоснабжения остались дома №№2, 3, 3а, 4, 4а, 10, 10а, 32, 33, 38 в 4 микрорайоне и дома №23, 19, 20, 37 в микрорайоне Северо-Восток. Без воды остались 1911 абонентов. На месте работает аварийная бригада. Будет организован подвоз воды, - отметили в ЖКХ. Предположительно авария будет устранена до 23.00. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.